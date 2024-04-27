Более половины женщин отказались делать аборт после консультации с медиками.

Более половины женщин отказались делать аборт после консультации с медиками.

За 2023 год в Омской области было сделано 4325 абортов, сообщили в региональном Минздраве. По сравнению предыдущим периодом их количество снизилось на 111 случаев. При этом второй год подряд аборт делают 28 несовершеннолетних омичек.

В большинстве случаев аборты проводятся не по медицинским показаниям, а по желанию самих женщин. При этом в Минздраве отмечают, что 54,8 % женщин отказались делать аборт после консультации с медиками.

Общее количество детей, родившихся в Омской области в прошлом году, составило 15 216 человек. Из них 315 появились на свет благодаря процедуре ЭКО.