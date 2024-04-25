За минувший год процедуру ЭКО прошли около 1200 жительниц региона. Более четверти из них смогли стать матерями.

За минувший год процедуру ЭКО прошли около 1200 жительниц региона. Более четверти из них смогли стать матерями.

Минздрав Омской области обнародовал данные о так называемых детях «из пробирки», родившихся в регионе в 2023 году. Речь идет об экстракорпоральном оплодотворении, к которому все чаще прибегают пары, не могущие самостоятельно зачать ребенка.

Процедурой ЭКО за минувший год воспользовалась 1191 омичка. Матерями стали 302 женщины, родившие в общей сложности 315 детей. То есть успехом увенчалось более четверти проведенных процедур ЭКО. Годом ранее в регионе появились на свет 363 ребенка «из пробирки».

Добавим, что всего в 2023 году в Омской области родились 15 216 детей. Еще свыше 4300 беременностей были прерваны.