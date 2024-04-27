У руководителей разница в зарплатах между представителями разных полов еще выше.

У руководителей разница в зарплатах между представителями разных полов еще выше.

Средние зарплаты мужчин и женщин в Омской области отличаются на 25 тыс. рублей в пользу представителей сильного пола. Такой вывод следует из данных Омскстата о средних зарплатах по профессиональным группам и полу за октябрь 2023 года.

В тот период средняя зарплата по региону составляла 58 141 рубль. При этом мужчины в среднем зарабатывали 71,7 тыс. рублей, а женщины – 46,8 тысячи. У руководителей разница в средних зарплатах еще выше: мужчины – около 112 тыс. рублей, женщины – 72,5. Зарплаты специалистов среднего уровня 72 тыс. и 40 тыс. рублей в пользу мужчин.

Практически одинаковые зарплаты предлагают квалифицированным работникам сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства. Там женщины в среднем зарабатывают около 43 тыс. рублей, а мужчины – 41,4 тысячи.