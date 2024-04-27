Омск-Информ
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·Общество

В Омске прошла квалификационная коллегия судей.
Квалификационная коллегия судей Омской области рекомендовала назначить на пост председателя Первомайского районного суда Ивана Соснина, а на должность председателя Советского суда – Владимира Константинова.
Кроме того, на место судьи областного суда рекомендвано назначить Константина Яковлева, занять крело судьи в Ленинском округе может Дмитрий Гаркуша, в Муромцевском – Виктория Паховцева, в Кормиловском – Юлия Чеховская.
Коллегия удовлетворила отставку судьи Большереченского районного суда Натальи Андреевой, она покинет должность с 15 мая, 31 мая со своего поста уйдет председатель Нижнеомского суда Татьяна Смолина.
·Общество

В Омске прошла квалификационная коллегия судей.
Квалификационная коллегия судей Омской области рекомендовала назначить на пост председателя Первомайского районного суда Ивана Соснина, а на должность председателя Советского суда – Владимира Константинова.
Кроме того, на место судьи областного суда рекомендвано назначить Константина Яковлева, занять крело судьи в Ленинском округе может Дмитрий Гаркуша, в Муромцевском – Виктория Паховцева, в Кормиловском – Юлия Чеховская.
Коллегия удовлетворила отставку судьи Большереченского районного суда Натальи Андреевой, она покинет должность с 15 мая, 31 мая со своего поста уйдет председатель Нижнеомского суда Татьяна Смолина.