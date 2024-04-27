Омск-Информ
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·Общество

Кроме дождей и гроз, в регионе прогнозируется град.
В ближайшие дни в Омской области ожидается непогода. Кроме дождей и гроз, в регионе прогнозируется град.
– Повышение температуры воздуха будет сопровождаться усилением юго-западного ветра порывами до 16–21 м/с. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут дожди разной интенсивности. Днем в отдельных районах с грозой возможен град, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
30 апреля в регионе похолодает. Днем столбик термометра будет держаться на отметке +5…+10 °, ночью 0…–5 °.
·Общество

Кроме дождей и гроз, в регионе прогнозируется град.
В ближайшие дни в Омской области ожидается непогода. Кроме дождей и гроз, в регионе прогнозируется град.
– Повышение температуры воздуха будет сопровождаться усилением юго-западного ветра порывами до 16–21 м/с. Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут дожди разной интенсивности. Днем в отдельных районах с грозой возможен град, – рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
30 апреля в регионе похолодает. Днем столбик термометра будет держаться на отметке +5…+10 °, ночью 0…–5 °.