Омск-Информ
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·Общество

В регионе будет держаться теплая погода, но при этом ожидаются дожди и грозы.
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. Так, 28 апреля днем в области ожидается +18…+23 °, ночью похолодает до +4…+9 °. Днем пройдут дожди, ожидается гроза, местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Днем 29 апреля прогнозируется +11…+16 °, местами до +5 °, ночью столбик термометра опустится до +8…+13 °, местами до +1 °. Местами пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 20 м/с.
30 апреля температура будет держаться на отметке +11…+17 °, ночью +5 °. 1 мая похолодает до +8…+1 °, ночью станет холоднее до −2 °, местами пройдут дожди.
·Общество

В регионе будет держаться теплая погода, но при этом ожидаются дожди и грозы.
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные. Так, 28 апреля днем в области ожидается +18…+23 °, ночью похолодает до +4…+9 °. Днем пройдут дожди, ожидается гроза, местами порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Днем 29 апреля прогнозируется +11…+16 °, местами до +5 °, ночью столбик термометра опустится до +8…+13 °, местами до +1 °. Местами пройдут дожди, порывы ветра будут достигать 20 м/с.
30 апреля температура будет держаться на отметке +11…+17 °, ночью +5 °. 1 мая похолодает до +8…+1 °, ночью станет холоднее до −2 °, местами пройдут дожди.