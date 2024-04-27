РИА «Омск-информ» выяснило, как на самом деле происходит обучение в образовательном центре «Алабуга Политех».

РИА «Омск-информ» выяснило, как на самом деле происходит обучение в образовательном центре «Алабуга Политех».

В Сети нередко можно встретить рекламу образовательного центра «Алабуга Политех». Подросткам обещают бесплатное образование, комфортные условия проживания и официальное трудоустройство с зарплатой до 70 тыс. рублей. Абитуриентам предлагают поступить по 17 востребованным специальностям, а за багаж знаний будут отвечать действующие инженеры с предприятий.

Как поступить в один из самых продвинутых колледжей России, в котором не смотрят на результаты ОГЭ и ЕГЭ? Подробности – в нашем материале.

Используют то же оборудование, что и на предприятиях

Главная особенность одного из самых современных российских инженерно-технических колледжей в том, что уже на этапе поступления абитуриенты подписывают контракты с будущими работодателями. Перспективные специальности, бесплатное обучение, инновационное оснащение и гарантированное трудоустройство делают этот ссуз крайне привлекательным для выпускников 9-х и 11-х классов.

«Алабуга Политех» находится в Татарстане, в городе Елабуга. Образовательный центр входит в комплекс особой экономической зоны «Алабуга», где сосредоточено порядка четырех десятков крупных заводов, среди которых крупные предприятия автопрома, производители стекол, зеркал, полимерных труб, композитных материалов, углеродного волокна, технических газов и так далее. Главная задача «Алабуга Политех» – подготовка квалифицированных специалистов для работы на предприятиях – резидентах ОЭЗ «Алабуга» и в управляющую компанию «Алабуги». Целевая мощность образовательного центра – 10 тыс. человек в год.

Лаборатории учебного заведения сильно отличаются от тех, которые многие привыкли видеть в среднестатистических колледжах страны.

– К сожалению, в других колледжах и школах детей в основном обучают по книгам и лекциям 1970-х годов. Например, я, когда окончил обучение и пришел на работу, услышал от своего мастера: «Забудь все, чему тебя учили в институте», – говорит старший инженер-наставник по промышленной автоматике в «Алабуга Политех» Евгений Деревянко. –Я могу точно сказать, что студентам нашего образовательного центра так не скажут. В учебном процессе мы используем только то оборудование, которое используется сегодня предприятиями. И наши выпускники будут знать его и уметь с ним работать.

«Алабуга Политех» несет на себе груз ответственности в подготовке будущих профессионалов по 17 направлениям, начиная от промышленной робототехники, заканчивая международной педагогикой и лечебным делом. Образовательный процесс при этом происходит по дуальной системе: в первую половину дня учащиеся работают на современном оборудовании под наставничеством инженеров заводов-резидентов ОЭЗ «Алабуга», а во вторую – изучают предметы в учреждениях среднего специального образования.

Таким образом, студент получает и теоретические, и практические навыки. По окончании обучения выпускники становятся высококвалифицированными и востребованными специалистами на рынке труда, имея за плечами опыт работы.

Зарплата с первого курса и жилье

Параллельно с обучением студенты проходят стажировку в профильных подразделениях особой экономической зоны.

– Например, если вы изучаете электрику, то будете стажироваться в нашем энергетическом департаменте. В этот момент как раз и получается необходимый дуальный опыт работы, – рассказывает о программе руководитель образовательного кластера ОЭЗ «Алабуга» Эльвира Фомина.

Приятный бонус стажировки – зарплата, которую ребята начинают получать уже после первого курса. Помимо стажировки, выплаты предусмотрены за успешные сдачи лабораторных работ и успехи в командно-лидерских турнирах, которые направлены на развитие бизнес-компетенций. Эта уникальная программа позволяет вырастить высокотехнологичных предпринимателей, которые способны эффективно управлять бизнес-процессами. В общей сложности зарплата на первом курсе может достигать до 70 тыс. рублей в месяц.

Что касается жилья, то «Алабуга» создала все условия для комфортного проживания студентов. Для них есть штаб-квартира «Алабуга Политех», жилой комплекс «Южный парк» и комплекс хостелов. Все комплексы оборудованы новой мебелью, сантехникой и бытовой техникой. Кроме того, в каждой квартире есть своя кухня, душевая и санузел. Укомплектовано все – вплоть до постельного белья и одеяла с подушкой. А вход на территории жилых комплексов осуществляется по Face ID.

– Таких условий я не видела нигде. Я могу только восхищаться «Алабугой», которая думает о своих студентах, о своих сотрудниках, которые предлагают такие потрясающие условия. Я думаю, что дети это тоже оценили, – говорит мама одного из студентов Любовь Толчтихина. – Наличие комфорта – это одно из основных условий для нормальной учебы и нормальной работы. На самом деле это восхищает.

Бизнес-симуляция вместо ЕГЭ

В самом учебном заведении говорят, что придают особое значение индивидуальности и потенциалу каждого студента. Именно поэтому здесь не оценивают студентов по их оценкам в школе, результатам ЕГЭ или ОГЭ.

– Мы верим, что истинный потенциал не всегда отражается в оценках на экзаменах, – подчеркивают в образовательном центре.

Тем не менее желающие поступить проходят несколько этапов отбора. Первый – онлайн. Абитуриенты проходят бизнес-симуляцию, в которой проверяются две компетенции – общение и аналитика. Лучшие абитуриенты, прошедшие этап бизнес-симуляции, получат приглашение на очный этап. При успешном прохождении подписывается договор на целевое обучение. Учебное заведение готово открыть свои двери самым одаренным ребятам со всей России, помочь им с переездом и предоставить все возможности для получения качественного современного образования.

Такой инновационный подход уже дает свои результаты в виде подготовки профессиональных кадров. Регулярно в образовательный центр посещают высокопоставленные гости из других регионов и стран, чтобы перенять опыт. В этом году распространить опыт «Алабуга Политех» поручил президент Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

– У вас в ОЭЗ «Алабуга» работает «Алабуга Политех». Очень хороший пример и нужные направления. Продолжайте тиражировать, – распорядился глава государства.

Тем не менее родителям и абитуриентам важно понимать, что «Алабуга Политех» – не для всех. Мало пройти первичный отбор. Абитуриентам надо быть готовыми к непростому жизненному ритму.