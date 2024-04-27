Омск-Информ
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·Общество

При продаже собственники жилья в Омске готовы снизить цену почти на 5 %.
Эксперты компании «Этажи» назвали города с самыми высокими скидками на вторичное жилье. Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, где дисконт на вторичке составил 8,7 %.
- На втором месте - Пермь, где средний дисконт вырос с 3,3 до 6,6 %, на третьем - Самара с уровнем торга - 6 %, месяцем ранее он составлял 4,4 %, - отметили в компании, сообщает РИА «Новости».
Омск оказался в списке и занял 8-е место с дисконтом в 4,8 %. Выше Омска в рейтинге расположились Челябинск (5,9 %), Москва (5,8 %), Уфа (5,2 %) и Санкт-Петербург (5 %).
·Общество

При продаже собственники жилья в Омске готовы снизить цену почти на 5 %.
Эксперты компании «Этажи» назвали города с самыми высокими скидками на вторичное жилье. Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, где дисконт на вторичке составил 8,7 %.
- На втором месте - Пермь, где средний дисконт вырос с 3,3 до 6,6 %, на третьем - Самара с уровнем торга - 6 %, месяцем ранее он составлял 4,4 %, - отметили в компании, сообщает РИА «Новости».
Омск оказался в списке и занял 8-е место с дисконтом в 4,8 %. Выше Омска в рейтинге расположились Челябинск (5,9 %), Москва (5,8 %), Уфа (5,2 %) и Санкт-Петербург (5 %).