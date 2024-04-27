Девочка решила спрятаться от дождя на крыльце магазина, но она не заметила натянутую веревку, столкнулась с ней, а потом упала на спину. После этого школьница получила тяжелые травмы.

Девочка решила спрятаться от дождя на крыльце магазина, но она не заметила натянутую веревку, столкнулась с ней, а потом упала на спину. После этого школьница получила тяжелые травмы.

В Омске областная прокуратура вмешалась в инцидент, который произошел с 9-летней девочкой в июне 2022 года на площадке возле торгового комплекса по проспекту Комарова. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, ребенок играл вместе с друзьями. Внезапно начался дождь, и дети решили забежать на крыльцо магазина. Там юная омичка столкнулся лицом с натянутой веревкой между ручкой входной двери и перилами. Удар пришелся в область переносицы, из-за этого девочка потеряла равновесие и упала спиной на плитку.

Ребенок получил компрессионный перелом трех позвонков и другие травмы. Долгое время школьница находилась на лечении, но до сих пор не восстановилась. Сейчас девочка проходит реабилитацию.

Мама ребенка обратилась в суд с иском к ООО «Бизнес Партнер» с требованием выплатить компенсацию морального вреда. Фемида обязала компанию выплатить девочке 227 тыс. рублей.

- В судебном заседании ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что к полученным травмам привела неосторожность самого ребенка. Ответчик оспорил судебное решение. Участвующий в суде апелляционной инстанции прокурор посчитал, что взысканный размер денежной компенсации полностью соответствовал степени физических и нравственных страданий, - добавили в областной прокуратуре.

Решение суда оставили без изменений.