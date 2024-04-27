Омск-Информ
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·Общество

Автобусный маршрут № 3 временно изменит схему движения.
Департамент транспорта сообщил о временном изменении автобусного маршрута № 3. Это связано с проведением мемориала олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова повелоспорту.
1 мая с 9:00 до 16:00 часов несколько участков дорог на Левобережье возле «G-Drive Арены» будут закрыты для транспорта. В это время автобусы по маршруту № 3 поедут по следующей схеме:
  • в направлении микрорайона Входного с улицы Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме, исключив проезд по дублеру Лукашевича;  
  • в обратном направлении по улицам Крупской и Лукашевича.
·Общество

Автобусный маршрут № 3 временно изменит схему движения.
Департамент транспорта сообщил о временном изменении автобусного маршрута № 3. Это связано с проведением мемориала олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова повелоспорту.
1 мая с 9:00 до 16:00 часов несколько участков дорог на Левобережье возле «G-Drive Арены» будут закрыты для транспорта. В это время автобусы по маршруту № 3 поедут по следующей схеме:
  • в направлении микрорайона Входного с улицы Лукашевича с левым поворотом на проспект Комарова, с левым поворотом на улицу Перелета, с правым поворотом на улицу Крупской и далее по утвержденной схеме, исключив проезд по дублеру Лукашевича;  
  • в обратном направлении по улицам Крупской и Лукашевича.