Омск-Информ
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·Авто

Перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту. 
1 мая в Омске ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту. 
Так, 1 мая с 9:00 до 16:00 нельзя будет проехать:
  • по дублеру улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» и «G-Drive Ареной»;
  • на самом участке между гипермаркетом «Лента» и «G-Drive Ареной»;
  • на участке между «G-Drive Ареной» и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» до улицы Шаронова;
  • от улицы Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
С 7:00 до 16:00 в местах проведения соревнований запретят парковку. Автолюбителям предлагают варианты объезда по улицам Лукашевича, Крупской и Перелета.
Также в это время на указанных территориях общественный транспорт изменит маршруты.
·Авто

Перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту. 
1 мая в Омске ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Перекрытие связано с проведением соревнований по велосипедному спорту. 
Так, 1 мая с 9:00 до 16:00 нельзя будет проехать:
  • по дублеру улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» и «G-Drive Ареной»;
  • на самом участке между гипермаркетом «Лента» и «G-Drive Ареной»;
  • на участке между «G-Drive Ареной» и гипермаркетом «DNS-Технопоинт АРЕНА» до улицы Шаронова;
  • от улицы Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
С 7:00 до 16:00 в местах проведения соревнований запретят парковку. Автолюбителям предлагают варианты объезда по улицам Лукашевича, Крупской и Перелета.
Также в это время на указанных территориях общественный транспорт изменит маршруты.