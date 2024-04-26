Оператором выступит бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Оператором выступит бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Рабочая группа по совершенствованию парковочных пространств на территории Омска, созданной в администрации города, определилась с местами размещения платных парковок в центре города. Они появятся на улицах Фрунзе и Булатова, сообщает «СуперОмск». Оператором выступит бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

На суд депутатов Омского горсовета этот вопрос будет вынесен в июне. Его рассмотрят на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Сейчас в центре города работает одна платная парковка. Она располагается в Газетном переулке. В начале февраля сообщалось, что час стоянки автомобиля на ней стоил 100 рублей. Парковка не пользовалась большой популярностью.