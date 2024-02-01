Омск-Информ
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·Авто

Сегодня еще до конца рабочего дня на ней не оказалось автомобилей. Однако совсем стоянка не пустует, машины там замечают.
В центре Омска открылась первая платная парковка, она располагается по адресу: Газетный переулок, 3. Как рассказал РИА «Омск-информ» сотрудник, стоянка работает уже с 12 января.
Сегодня около 17:00 корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на этой парковке. В это время машин там совсем не оказалось, хотя еще днем нескольких клиентов там заметили. Как сообщало табло, на парковке оставалось 55 свободных мест. Много автомобилей было припарковано в соседних дворах и на обочинах поблизости от платной стоянки.
Час стоянки автомобиля с 06:01 до 22:00 стоит 100 рублей, с 22:01 до 06:00 – 50 рублей. В объявлении также сказано, что «каждый неполный час округляется до целого часа в большую сторону».
Татьяна Маркова
·Авто

Сегодня еще до конца рабочего дня на ней не оказалось автомобилей. Однако совсем стоянка не пустует, машины там замечают.
В центре Омска открылась первая платная парковка, она располагается по адресу: Газетный переулок, 3. Как рассказал РИА «Омск-информ» сотрудник, стоянка работает уже с 12 января.
Сегодня около 17:00 корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на этой парковке. В это время машин там совсем не оказалось, хотя еще днем нескольких клиентов там заметили. Как сообщало табло, на парковке оставалось 55 свободных мест. Много автомобилей было припарковано в соседних дворах и на обочинах поблизости от платной стоянки.
Час стоянки автомобиля с 06:01 до 22:00 стоит 100 рублей, с 22:01 до 06:00 – 50 рублей. В объявлении также сказано, что «каждый неполный час округляется до целого часа в большую сторону».
Татьяна Маркова