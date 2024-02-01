Сегодня еще до конца рабочего дня на ней не оказалось автомобилей. Однако совсем стоянка не пустует, машины там замечают.

Сегодня еще до конца рабочего дня на ней не оказалось автомобилей. Однако совсем стоянка не пустует, машины там замечают.

В центре Омска открылась первая платная парковка, она располагается по адресу: Газетный переулок, 3. Как рассказал РИА «Омск-информ» сотрудник, стоянка работает уже с 12 января.

Сегодня около 17:00 корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на этой парковке. В это время машин там совсем не оказалось, хотя еще днем нескольких клиентов там заметили . Как сообщало табло, на парковке оставалось 55 свободных мест. Много автомобилей было припарковано в соседних дворах и на обочинах поблизости от платной стоянки.

Час стоянки автомобиля с 06:01 до 22:00 стоит 100 рублей, с 22:01 до 06:00 – 50 рублей. В объявлении также сказано, что «каждый неполный час округляется до целого часа в большую сторону».