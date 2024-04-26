Средние сроки ожидания жилья от государства в районах области составляют 40 лет. В Омске квартиры ждут еще дольше.

Средние сроки ожидания жилья от государства в районах области составляют 40 лет. В Омске квартиры ждут еще дольше.

В очереди на улучшение жилищных условий стоят 26 114 жителей Омской области, из них более 19 тысяч ожидающих – в Омске, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.

Как пояснила омбудсмен, в очередь на жилье от государства ставят определенные категории граждан: малоимущих, многодетных, семьи с инвалидами, ветеранов боевых действий и многих других. Ждать квартир приходится очень долго.

– Сроки ожидания бесплатного жилья в Омской области и отдельных муниципальных районах в среднем составляют сорок лет, в городе Омске – превышают полвека, – отметила Касьянова.

На протяжении 53 лет ждет квадратные метры от властей житель региона, вставший в очередь 14 мая 1971 года. Многие люди, не дождавшись жилья, уезжают в другие регионы. Кто-то из очередников умирает.

Основная проблема обеспечения жильем нуждающихся – финансовая. По этой же причине государство не может предоставить положенные квартиры всем детям-сиротам.