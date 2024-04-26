Омск-Информ
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·Происшествия

Школьницы пересекали дорогу по «зебре», когда их сбила иномарка. Обе девушки серьезно пострадали.

Сегодня в третьем часу дня в самом центре Омска произошло серьезное ДТП. На улице Партизанской между рестораном «Сибирская корона» и корпусом педуниверситета две 15-летние школьницы на одном электросамокате решили пересечь дорогу по «зебре».

Как сообщала в пресс-службе регионального управления ГИБДД, девушек сбил 25-летний водитель «ниссана». Обе школьницы серьезно пострадали. Их пришлось доставить в больницу.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

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·Происшествия

Школьницы пересекали дорогу по «зебре», когда их сбила иномарка. Обе девушки серьезно пострадали.

Сегодня в третьем часу дня в самом центре Омска произошло серьезное ДТП. На улице Партизанской между рестораном «Сибирская корона» и корпусом педуниверситета две 15-летние школьницы на одном электросамокате решили пересечь дорогу по «зебре».

Как сообщала в пресс-службе регионального управления ГИБДД, девушек сбил 25-летний водитель «ниссана». Обе школьницы серьезно пострадали. Их пришлось доставить в больницу.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.

1060