В конце декабря 2021 года банда похитила предпринимателя из здания отделения одного из банков. Они хотели денег.

В конце декабря 2021 года банда похитила предпринимателя из здания отделения одного из банков. Они хотели денег.

Омский областной суд вынес приговор пятерым местным жителям. Они обвинялись в похищении человека и вымогательстве. Одному из преступников также предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии следствия, 37-летний омич был «смотрящим» и являлся главарем преступной группировки. В конце декабря 2021 года банда похитила предпринимателя из здания отделения одного из банков.

– Сообщники отвезли мужчину в гараж на окраине города, где нанесли телесные повреждения, угрожая дальнейшим применением насилия, вымогали денежные средства, требовали передать и документально оформить право собственности на его квартиру. В тот же вечер один из осужденных, получив сведения о том, что о похищении стало известно сотрудникам правоохранительных органов, дал указание отпустить потерпевшего, – рассказали в прокуратуре.

В результате преступников задержали сотрудники спецподразделения УФСБ России по Омской области.

Суд приговорил «смотрящего» к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Трое его сообщников получили от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии особого и строгого режима. Еще одному преступнику вынесли наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.