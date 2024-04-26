Омск-Информ
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·Общество

В работах участвуют местные жители, волонтеры и сотрудники омских строительных и коммунальных организаций.
В Усть-Ишиме начали укреплять дамбу, чтобы сдержать воду в реке Ишим. В работах участвуют местные жители, волонтеры и сотрудники омских строительных и коммунальных организаций.
– Поручил главе района Александру Седельникову оказывать людям всемерную помощь и поддержку. Жители согласны, что паводок лучше переждать в безопасности, – заявил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, ранее глава региона проверил организацию пунктов временного размещения в Усть-Ишиме.
·Общество

В работах участвуют местные жители, волонтеры и сотрудники омских строительных и коммунальных организаций.
В Усть-Ишиме начали укреплять дамбу, чтобы сдержать воду в реке Ишим. В работах участвуют местные жители, волонтеры и сотрудники омских строительных и коммунальных организаций.
– Поручил главе района Александру Седельникову оказывать людям всемерную помощь и поддержку. Жители согласны, что паводок лучше переждать в безопасности, – заявил губернатор Виталий Хоценко.
Напомним, ранее глава региона проверил организацию пунктов временного размещения в Усть-Ишиме.