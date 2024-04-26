Представители компании провели встречу с участием правительства республики.

Представители компании провели встречу с участием правительства республики.

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с правительством Республики Мордовии выступила организатором экспертной площадки для представителей промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и жилищно-коммунальных предприятий. Участники обсудили обеспечение региона смазочными материалами, а также направления для расширения сотрудничества.

Мероприятие состоялось в рамках реализации действующего соглашения с регионом о поставках автомобильных и индустриальных масел. Ассортимент смазочных материалов «Газпромнефть-СМ» включает свыше 1 тыс. видов востребованной во всех секторах экономики продукции. Собственные производственные мощности компании и научно-исследовательская база позволяют гибко реагировать на потребности рынка и обеспечивать своевременные поставки.

В Мордовии высококачественные масла «Газпромнефть-СМ» используются для широкого спектра автомобильной техники: от легкового до коммерческого транспорта. Продукция применяется в сложном специализированном оборудовании и механизмах, которые задействованы в крупнейших производствах региона.

– Один из ключевых потребителей масел «Газпромнефть-СМ» в Мордовии сегодня – сельскохозяйственный сектор. 70 % предприятий, задействованных в агропромышленном комплексе, используют нашу продукцию для бесперебойной работы техники. Эффективность партнерства обусловлена, помимо прочего, подходом к взаимодействию. Наши клиенты получают не просто высококачественный продукт, а комплексное решение, которое включает последующее сервисное обслуживание, – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии Антон Илюшкин отметил, что в 2023 году АПК республики установил исторический рекорд по урожайности зерна. Рост производства влечет за собой увеличение потребностей, которые позволяют закрыть такие надежные стратегические партнеры, как «Газпромнефть-СМ».