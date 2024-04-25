После приземления экипаж воздушного судна сообщил о засорении топливного фильтра двигателя. Самолет был отстранен от полетов.

После приземления экипаж воздушного судна сообщил о засорении топливного фильтра двигателя. Самолет был отстранен от полетов.

В минувший понедельник, 22 апреля, в аэропорту Омск-Центральный прошла аварийная посадка самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего по маршруту Минеральные Воды – Уфа – Омск. Именно это привело к тому, что обратный рейс в Минводы был задержан более чем на 6 часов.

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», после приземления экипаж воздушного судна сообщил о проблемах с двигателем.

– После посадки экипаж записал в бортовом журнале: засорение топливного фильтра двигателя № 1. Посадка благополучно, пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Самолет был временно отстранен от полетов до выполнения технических мероприятий по устранению неисправности.

Фото из архива