Омск-Информ
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·Общество

Женщина занижала зарплату других работников и переводила деньги на личный счет.
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего бухгалтера двух детских садов. Женщина обвиняется по статье »Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
По версии следствия, омичка имела доступ к специальным программам и расчетным счетам двух детских садов. В учреждениях она по совместительству трудилась главным бухгалтером. Пользуясь служебным положением, женщина переводила деньги детсадов на свой личный счет. Средства она получала за счет снижения зарплат другим сотрудникам. Также она не оплачивала обязательные страховые платежи.
С 2021 по 2023 год бухгалтер украла более 1,4 млн рублей, рассказали в областной прокуратуре.
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·Общество

Женщина занижала зарплату других работников и переводила деньги на личный счет.
Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело 39-летнего бухгалтера двух детских садов. Женщина обвиняется по статье »Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
По версии следствия, омичка имела доступ к специальным программам и расчетным счетам двух детских садов. В учреждениях она по совместительству трудилась главным бухгалтером. Пользуясь служебным положением, женщина переводила деньги детсадов на свой личный счет. Средства она получала за счет снижения зарплат другим сотрудникам. Также она не оплачивала обязательные страховые платежи.
С 2021 по 2023 год бухгалтер украла более 1,4 млн рублей, рассказали в областной прокуратуре.
1555