Проверить свои знания решили 2 тысячи омичей.
В Омске подвели итоги акции «Тотальный диктант», она проходила в городе, как и по всей стране, 20 апреля. Проверить свои знания решили 2 тысячи омичей. Автором текста для диктанта в этом году стала писательница Анна Матвеева.
– Текст диктанта этого года не был очень сложным с точки зрения орфографии. Самое большое количество ошибок было допущено в написании глагола «вырастешь» и в таких словах, как «маскарад», «клеенчатый», «Петербург». Большие затруднения вызвала пунктуация. Самые частые ошибки были связаны с оформлением прямой речи, вводных слов, придаточных предложений, уточняющих членов предложения, – рассказала председатель экспертной комиссии Ольга Золтнер, сообщает «Вечерний Омск».
В этом году 40 омичей написали диктант на отлично. Церемония награждения отличников пройдет 10 мая в 18:00 во 2-м учебном корпусе ОмГУ.