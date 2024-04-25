Омск-Информ
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·Общество

Из-за ремонта сетей общественный транспорт поедет по 5-й Кордной.
Завтра из-за ремонта тепловых сетей в Омске перекроют движение по улице 6-й Шинной. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. С 10:00 26 апреля до 10:00 27 апреля от остановки «Поликлиника» до конечной остановки «МСЧ-9» и обратно все автобусы поедут по улице 5-й Кордной.
Ранее в мэрии также сообщали об изменении в движении трамваев № 1, 4 и 7. С сегодняшнего вечера в направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
·Общество

Из-за ремонта сетей общественный транспорт поедет по 5-й Кордной.
Завтра из-за ремонта тепловых сетей в Омске перекроют движение по улице 6-й Шинной. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта. С 10:00 26 апреля до 10:00 27 апреля от остановки «Поликлиника» до конечной остановки «МСЧ-9» и обратно все автобусы поедут по улице 5-й Кордной.
Ранее в мэрии также сообщали об изменении в движении трамваев № 1, 4 и 7. С сегодняшнего вечера в направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».