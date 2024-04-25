Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На закрытом участке собираются ремонтировать пути.
Сегодня с 20:30 до 05:30 завтрашнего утра трамваи № 1, 4 и 7 в Омске будут ходить по укороченным маршрутам. В направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
– Движение вагонов будет ограничено из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной, – сообщили в мэрии.
Такие же ограничения будут действовать 2 мая с 20:30 до 05:30.
·Общество

На закрытом участке собираются ремонтировать пути.
Сегодня с 20:30 до 05:30 завтрашнего утра трамваи № 1, 4 и 7 в Омске будут ходить по укороченным маршрутам. В направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
– Движение вагонов будет ограничено из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной, – сообщили в мэрии.
Такие же ограничения будут действовать 2 мая с 20:30 до 05:30.