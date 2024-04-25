Гендиректор «Строительно-монтажного треста № 7» Кипервар обновит в здании учебного заведения спортивный зал, кровлю и инженерные коммуникации.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест подписал еще одно меценатское соглашение. Генеральный директор АО «Строительно-монтажный трест № 7», депутат регионального Заксобрания Андрей Кипервар будет помогать гимназии № 139, которая располагается на Левобережье.
– Договорились, что он займется спортивным залом, посмотрит, какие потребности есть по кровле, инженерным коммуникациям. Школе 35 лет, и за это время нормального ремонта в ней ни разу не было, так что помощь Андрея Кипервара будет очень кстати, – рассказал Шелест в своем ТГ-канале.
Отметим, что это уже 35-е меценатское соглашение. В некоторых учебных заведениях работы уже провели. Ранее меценат появился у школы № 3, где почти завершили капремонт, но требуется также привести в порядок спортплощадку и забор. В школе № 109 за счет предпринимателя отремонтируют классы и санузлы.