Гинеколог «Евромеда» на Кемеровской рассказала, как не пропустить патологии шейки матки и какие малоинвазивные способы лечения предлагает современная медицина.

Гинеколог «Евромеда» на Кемеровской рассказала, как не пропустить патологии шейки матки и какие малоинвазивные способы лечения предлагает современная медицина.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в развивающихся странах рак шейки матки занимает второе место по числу случаев онкологических заболеваний у женщин. Между тем своевременная диагностика позволяет выявить патологии на ранней стадии, а это значит, что у женщины будет больше шансов сохранить здоровье или ограничиться малоинвазивным вмешательством в организм. Какие есть патологии шейки матки, как профилактировать заболевания и что делать, если болезнь все-таки обнаружена, – обо всем этом и не только обозревателю РИА «Омск-Информ» рассказала врач – акушер-гинеколог высшей категории Марина Сорокина.

– Марина Геннадьевна, какие существуют патологии шейки матки?

– Проблема заболеваний шейки матки, к сожалению, затрагивает многих женщин. Опасность этих патологий кроется в том, что они серьезно отражаются на репродуктивном здоровье: могут вызывать бесплодие, выкидыши, а также являться серьезным препятствием для ЭКО. Патологии шейки матки можно условно разделить на три группы. Первая группа – это фоновые заболевания. К ним относят, к примеру, полипы, лейкоплакию. Они могут встретиться и у девушек в период полового созревания, и у женщин во время климакса. Вторая группа – это разные типы дисплазии шейки, которые являются предраковыми заболеваниями: это уже серьезные патологические изменения, которые могут перейти в злокачественный процесс. Дисплазия при отсутствии лечения часто переходит в железистый (аденокарциному) или плоскоклеточный рак – это третья группа заболеваний.

Предраковые и раковые заболевания имеют схожий механизм и причину возникновения: более чем в 90 % случаев их причиной становится вирус папилломы человека (ВПЧ).

– Как диагностируют заболевания шейки матки?

– Иногда женщина чувствует дискомфорт и боль в паховой и поясничной областях, возникают нарушения менструальной функции (длинный или, напротив, короткий цикл, обильное или скудное кровотечение), появляются обильные выделения, зуд и жжение.

Но большинство патологий шейки матки не имеет никаких симптомов, поэтому крайне важно не пренебрегать плановым посещением врача – акушера-гинеколога. Даже если женщина не наблюдает никаких изменений, не чувствует дискомфорта, одним словом, считает себя здоровой, раз в год она должна для своего же блага пройти консультацию у врача со взятием мазков. Чтобы выявить патологии шейки матки, акушер-гинеколог проводит осмотр с помощью зеркал и осуществляет забор мазков с поверхности органа для диагностики предраковых и раковых заболеваний. Цитологическое исследование мазка дает информацию о состоянии эндометрия и о наличии злокачественных клеток. Также по показаниям используется такой способ диагностики, как кольпоскопия. Он позволяет оценить состояние шейки матки, выявить патологические очаги и онкопатологию, а также определить наиболее измененные участки для биопсии. Акушер-гинеколог может провести гистологическое исследование – забор тканей влагалищной части шейки матки, эпителия цервикального канала. Это дает возможность распознать характер болезни – рака, предрака, дисплазии и других.

– Как лечат заболевания шейки матки?

– Существует несколько способов лечения. В первую очередь, это медикаментозное (консервативное) лечение. Во вторую очередь – хирургическое, когда патологические очаги удаляют с помощью специального инструмента. Но гораздо чаще сегодня используют лазерный и радиоволновый способы лечения – малоинвазивные технологии. В первом случае на патологические очаги воздействуют с помощью лазера, без деформации тканей и образования рубцов. Этот способ применим при удалении, например, кондилом, полипов и кист. Во втором случае – радиоволнами высокой частоты. С помощью радионожа можно прижигать крупные эрозии и проводить конизацию (это удаление пораженного конического участка слизистой шейки и находящегося внутри нее цервикального канала).

– Какие препараты могут применяться для борьбы с воспалениями?

– Чаще всего в воспалительный процесс вовлекается влагалищная часть шейки, которую выстилает плоский эпителий. К примеру, часто у женщин диагностируют цервицит. Цель лекарственного лечения при этом диагнозе – устранить причину воспаления. Важно установить конкретного возбудителя, вызвавшего болезнь. Как правило, это инфекции. Для их диагностики проводится ПЦР-диагностика, ИФА-анализ и бакпосев. После установления причины воспаления назначаются антибиотики, противовирусные, иногда противогрибковые препараты, синтетические гормоны (при нарушении гормонального фона), а также средства для нормализации микрофлоры влагалища.

– Есть ли особенности в лечении рака шейки матки?

– Если говорить о полноценном хирургическом вмешательстве в случае злокачественного новообразования, то операции можно разделить на органосохраняющие и радикальные. На выбор тактики влияет сразу несколько факторов – возраст женщины, репродуктивные планы, распространенность онкопроцесса и другие. Первая тактика применима при преинвазивном раке у молодых женщин, которые планируют деторождение. В этом случае выполняются щадящие вмешательства с удалением измененных участков. Это конизация шейки матки, к примеру. Если изменения в органе более выражены и опухолевый процесс распространен, то тогда, к сожалению, может быть показано удаление матки.

Хирургический способ лечения часто сочетается с химио-, радио- или лучевой терапией, а также их комбинациями. Цели могут быть разные – уменьшение размера опухоли перед операцией либо удаление оставшихся клеток после нее.

– Марина Геннадьевна, насколько важно следить за состоянием шейки матки после проведения лечения?

– При любой хирургической процедуре может сохраниться риск инфицирования. Во избежание присоединения инфекции, как правило, назначаются свечи с антисептическим препаратом местного действия. Чтобы минимизировать риск, нельзя купаться как в бассейнах, так и в открытых водоемах.

– Как можно профилактировать рак шейки матки?

– Предотвратить инфицирование некоторыми штаммами ВПЧ, которые увеличивают риск рака шейки матки, позволяет вакцинация. Однако вакцинопрофилактика наиболее эффективна в возрасте от 9 до 26 лет.

Профилактические обследования у врача – акушера-гинеколога 1-2 раза в год должны стать нормой для каждой женщины, заботящейся о своем здоровье. Важную роль в профилактике гинекологических патологий играет образ жизни. Нужно отказаться от курения и алкоголя, иметь половые контакты с одним постоянным партнером, использовать барьерные средства контрацепции, исключать вероятность нежелательной беременности. Также необходимо своевременно лечить воспалительные процессы, не допуская перехода их в хроническую форму.

Врач – акушер-гинеколог Марина Сорокина ведет прием в «Евромеде» на Кемеровской. Запись по телефону 66-49-84.

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