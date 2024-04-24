Огонь вспыхнул в квартире и загонял их в угол, но приехали спасатели и потушили пожар.

Огонь вспыхнул в квартире и загонял их в угол, но приехали спасатели и потушили пожар.

Анастасии Шиковой и ее 11-летнего сына Артема. Пожар в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажки на улице Бульварной В пресс-службе МЧС рассказали историю спасения омичкии ее 11-летнего сына. Пожар в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажки на улице Бульварной произошел в ночь на 28 февраля.

– Не знаю, отчего я проснулась, но в темноте увидела огонь в коридоре. Подскочила, разбудила сына. Сначала я думала, получится через входную дверь нам выйти, но огонь так мгновенно пополз по стенам, потолку, – рассказала омичка.

Когда выйти из квартиры не удалось, женщина вывела сына на балкон и закрыла за ним дверь, чтобы не создавать приток кислорода. Омичка переместилась в кухню и уже не могла оттуда выйти: огонь продолжал распространяться.

– За мной бушевало пламя, я открыла окно и сама не помню, как прыгнула с подоконника до балкона. На тот момент я не думала о себе, хотя огонь уже сильно меня обжигал, я думала о своем ребенке, который стоял один и плакал, – рассказала омичка.

Почти сразу после прыжка пламенем выбило стекло окна на кухне. Анастасия ухватилась за перила и сказала сыну тоже перелезать. Очевидцы натянули под окнами покрывало и кричали, чтобы мать с ребенком прыгали. Однако в это время на место уже прибыли пожарные и начали разворачивать автолестницу. Омичей спасли.

В ту ночь пламя тушили 34 спасателя и 8 пожарных машин. Часть огнеборцев работала внутри, другие – снаружи. На улицу самостоятельно эвакуировалась сотня жильцов, в том числе 15 детей. Еще 23 человека оказались в дымовой ловушке и ждали помощи в своих квартирах.

– Кирилл Климов помогал мальчику спускаться, Ильяс Гинаятулин прикрывал спиной от огня маму и сына, действиями звена руководил Андрей Садовников, с непростыми задачами у дома быстро справился водитель автолестницы Владимир Гришков. Благодаря слаженной работе наших сотрудников и правильным действиям мамы Анастасии, все закончилось благополучно, – рассказал заместитель начальника пятой пожарно-спасательной части Антон Курбатов.

Маму и мальчика передали в руки медикам, оба надышались дымом, а у Анастасии к тому же были сильные ожоги тела и верхних дыхательных путей. Она пробыла в больнице почти месяц, после чего пришла в часть, чтобы поблагодарить спасателей.