Возгорание произошло в квартире дома на улице Бульварной.

Возгорание произошло в квартире дома на улице Бульварной.

Сегодня ночью загорелся 9-этажный дом на улице Бульварной, 15. Возгорание произошло в квартире на 7-м этаже. До прибытия МЧС из дома самостоятельно эвакуировались 100 человек, 15 из которых – дети.

Пожарные спасли еще 25 человек, включая 7 детей. Однако при возгорании травмы получили женщина и подросток, их эвакуировали прямо с балкона. Как уточнили РИА «Омск-информ» в региональном Минздраве, пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, но остается под наблюдением медиков. Несовершеннолетнего после осмотра врачи отпустили домой.

С огнем боролись 34 человека, было задействовано 9 единиц техники. Причину пожара, который затронул 30 кв. м, в настоящий момент устанавливают.