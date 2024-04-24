Все работы будут проводить после родительского дня. Ими займется регоператор «Магнит». Организации заплатят 23 млн рублей.

Все работы будут проводить после родительского дня. Ими займется регоператор «Магнит». Организации заплатят 23 млн рублей.

После прохождения родительского дня в Омске со всех кладбищ вывезут мусор. Этим займется региональный оператор «Магнит». С ним уже заключили контракт на сумму 23,4 млн рублей. На эти средства возчики отправят на полигоны почти 14 тыс. куб. м отходов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Кроме того, сотрудники Комбината специальных услуг покрасят скамейки, побелят бордюры и сделают ремонт и обработку стационарных туалетов. Ближе к Радонице установят биотуалеты. Также для посетителей кладбищ будут доступны шанцевые инструменты, песок и техническая вода.

Отметим, что в родительский день до омских кладбищ пустят более 100 автобусов.