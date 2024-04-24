Омск-Информ
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·Общество

Все работы будут проводить после родительского дня. Ими займется регоператор «Магнит». Организации заплатят 23 млн рублей.

После прохождения родительского дня в Омске со всех кладбищ вывезут мусор. Этим займется региональный оператор «Магнит». С ним уже заключили контракт на сумму 23,4 млн рублей. На эти средства возчики отправят на полигоны почти 14 тыс. куб. м отходов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Кроме того, сотрудники Комбината специальных услуг покрасят скамейки, побелят бордюры и сделают ремонт и обработку стационарных туалетов. Ближе к Радонице установят биотуалеты. Также для посетителей кладбищ будут доступны шанцевые инструменты, песок и техническая вода.

Отметим, что в родительский день до омских кладбищ пустят более 100 автобусов.

·Общество

Все работы будут проводить после родительского дня. Ими займется регоператор «Магнит». Организации заплатят 23 млн рублей.

После прохождения родительского дня в Омске со всех кладбищ вывезут мусор. Этим займется региональный оператор «Магнит». С ним уже заключили контракт на сумму 23,4 млн рублей. На эти средства возчики отправят на полигоны почти 14 тыс. куб. м отходов. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Кроме того, сотрудники Комбината специальных услуг покрасят скамейки, побелят бордюры и сделают ремонт и обработку стационарных туалетов. Ближе к Радонице установят биотуалеты. Также для посетителей кладбищ будут доступны шанцевые инструменты, песок и техническая вода.

Отметим, что в родительский день до омских кладбищ пустят более 100 автобусов.