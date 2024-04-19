Автобусы-шаттлы начнут ездить с 8 до 20 часов. Всего задействуют 134 транспорта.

Автобусы-шаттлы начнут ездить с 8 до 20 часов. Всего задействуют 134 транспорта.

Стало известно расписание дополнительных маршрутов на родительский день в Омске. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, всего в направлении Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ поедут 23 автобуса. Работать они начнут 11 и 12 мая с 8 до 19 часов. 14 мая в день Радоницы организуют дополнительные перевозки до Ново-Южного и Юго-Восточного кладбищ, а также к кладбищу в микрорайоне Черемуховское. Здесь задействуют 134 автобуса. Рейсы будут курсировать с 8 до 20 часов.

– В эти три дня на всех конечных остановках отправление подвижного состава будет контролироваться специалистами муниципального пассажирского предприятия № 8. Оплата проезда – по городскому тарифу, все льготы и проездные билеты будут действительны, – отметил Шелест.

Транспорт начнет отправляться по мере наполняемости. Посадку и высадку пассажиров выполнят на всех остановочных пунктах.