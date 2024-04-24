Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь стартует завтра.

Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь стартует завтра.

Завтра в некоторых районах Омской области начинается сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охотникам разрешат отстреливать селезней уток, белолобых гусей, токующих самцов глухаря и тетерева и вальдшнепа. 10 дней назад в регионе уже открылась охота с подсадной уткой на селезня.

С 15 по 22 апреля сотрудники Управления по охране животного мира провели 208 рейдов. Они составили 14 протоколов за нарушения правил охоты и изъяли три единицы охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Охотникам напомнили о действии особого противопожарного режима. До 20 июня в регионе запрещено разводить костры, жечь стерню, листву, сухую траву, мусор.