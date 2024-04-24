Омск-Информ
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·Общество

Место, откуда рыбаки вывозят улов в мешках, находится в 187 км от Омска. Там выстраиваются огромные очереди.

Омские рыбаки в социальных сетях поделились местом, где хорошо клюет рыба. Это оказался водоем возле деревни Усть-Китерма в Крутинском районе, которая расположена в 187 км от Омска. По словам одного из любителей ловли, рыбаки выстраиваются в очередь.

– Мы приехали в 5:00 утра, успели встать. К 6:00 уже мест не было. Рыба клевала как с ума сошла, – пишет автор поста.

Отметим, что на днях омич Александр Гайкалов выловил 5-килограммового сазана на набережной Оми недалеко от речного вокзала.

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·Общество

Место, откуда рыбаки вывозят улов в мешках, находится в 187 км от Омска. Там выстраиваются огромные очереди.

Омские рыбаки в социальных сетях поделились местом, где хорошо клюет рыба. Это оказался водоем возле деревни Усть-Китерма в Крутинском районе, которая расположена в 187 км от Омска. По словам одного из любителей ловли, рыбаки выстраиваются в очередь.

– Мы приехали в 5:00 утра, успели встать. К 6:00 уже мест не было. Рыба клевала как с ума сошла, – пишет автор поста.

Отметим, что на днях омич Александр Гайкалов выловил 5-килограммового сазана на набережной Оми недалеко от речного вокзала.

1746