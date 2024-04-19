Омск-Информ
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·Общество

Фотографиями своего улова он поделился в соцсетях.
Омич Александр Гайкалов выловил 5-килограммового сазана на набережной Оми недалеко от речного вокзала. Фотографиями своего улова он поделился в соцсетях.
– Второй день отпуска! Сегодня полдня ушло на переобувку колес. И после обеда я – на рыбалку. Четкая поклевка, 20 минут катал «золотую рыбку». Майские праздники – готовьтесь к сазану на мангале. 5360 граммов. Красавчик, – написал омич.
Мужчина был на рыбалке вместе со своим сыном, который восхитился добычей отца.
·Общество

Фотографиями своего улова он поделился в соцсетях.
Омич Александр Гайкалов выловил 5-килограммового сазана на набережной Оми недалеко от речного вокзала. Фотографиями своего улова он поделился в соцсетях.
– Второй день отпуска! Сегодня полдня ушло на переобувку колес. И после обеда я – на рыбалку. Четкая поклевка, 20 минут катал «золотую рыбку». Майские праздники – готовьтесь к сазану на мангале. 5360 граммов. Красавчик, – написал омич.
Мужчина был на рыбалке вместе со своим сыном, который восхитился добычей отца.