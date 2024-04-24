Омск-Информ
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·Происшествия

Его могут оштрафовать, отправить на обязательные работы или арестовать на полгода.

Прокуратура Нижнеомского района передала в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть его сына (ч. 1 ст. 224 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчина, вернувшись с охоты, не спрятал ружье в сейф, а оставил в спальне. Его 19-летний сын взял оружие, пошел в гараж и погиб от огнестрельного ранения.
Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 16 в Нижнеомском судебном. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы или даже арест на срок до шести месяцев.
·Происшествия

Его могут оштрафовать, отправить на обязательные работы или арестовать на полгода.

Прокуратура Нижнеомского района передала в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть его сына (ч. 1 ст. 224 УК РФ).
Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчина, вернувшись с охоты, не спрятал ружье в сейф, а оставил в спальне. Его 19-летний сын взял оружие, пошел в гараж и погиб от огнестрельного ранения.
Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 16 в Нижнеомском судебном. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы или даже арест на срок до шести месяцев.