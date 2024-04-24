Его могут оштрафовать, отправить на обязательные работы или арестовать на полгода.

Его могут оштрафовать, отправить на обязательные работы или арестовать на полгода.

Прокуратура Нижнеомского района передала в суд уголовное дело 59-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть его сына (ч. 1 ст. 224 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в декабре 2023 года. Мужчина, вернувшись с охоты, не спрятал ружье в сейф, а оставил в спальне. Его 19-летний сын взял оружие, пошел в гараж и погиб от огнестрельного ранения.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 16 в Нижнеомском судебном. Ему грозит штраф до ста тысяч рублей, обязательные работы, ограничение свободы или даже арест на срок до шести месяцев.