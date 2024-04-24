Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В настоящее время власти ищут подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который благоустроит сквер имени Петухова в Советском округе. Соответствующая информация появилась на госзакупках. Речь идет о территории за кинотеатром «Кристалл».
Подрядчику предстоит уложить плитку, установить скамейки и урны, провести освещение. Стоимость контракта составляет 16,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.
Напомним, на прошлой неделе подрядчик начал благоустройство сквера братьев Сазоновых, который находится напротив ОмГТУ в Советском округе. 
·Общество

В настоящее время власти ищут подрядчика.
В Омске начали искать подрядчика, который благоустроит сквер имени Петухова в Советском округе. Соответствующая информация появилась на госзакупках. Речь идет о территории за кинотеатром «Кристалл».
Подрядчику предстоит уложить плитку, установить скамейки и урны, провести освещение. Стоимость контракта составляет 16,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 сентября текущего года.
Напомним, на прошлой неделе подрядчик начал благоустройство сквера братьев Сазоновых, который находится напротив ОмГТУ в Советском округе. 