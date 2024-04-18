Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подрядчик начал убирать сквер от мусора, поросли и аварийных деревьев. 
В Омске началось благоустройство сквера братьев Сазоновых, который находится напротив ОмГТУ в Советском округе. За преображение этой территории проголосовали 16,7 тыс. омичей.
Подрядчик начал убирать сквер от мусора, поросли и аварийных деревьев. В ближайшее время на объекте должны сделать новый гранитный тротуар, обустроить спортивную площадку, установить лавочки и смонтировать освещение.
В конце благоустройства в сквере уложат рулонный газон, высадят ели, липы и остролистные клены. Пешеходную зону хотят выделить с помощью живой изгороди из кизильника.
·Общество

Подрядчик начал убирать сквер от мусора, поросли и аварийных деревьев. 
В Омске началось благоустройство сквера братьев Сазоновых, который находится напротив ОмГТУ в Советском округе. За преображение этой территории проголосовали 16,7 тыс. омичей.
Подрядчик начал убирать сквер от мусора, поросли и аварийных деревьев. В ближайшее время на объекте должны сделать новый гранитный тротуар, обустроить спортивную площадку, установить лавочки и смонтировать освещение.
В конце благоустройства в сквере уложат рулонный газон, высадят ели, липы и остролистные клены. Пешеходную зону хотят выделить с помощью живой изгороди из кизильника.