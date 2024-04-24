Омск-Информ
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·Общество

C 15 по 21 апреля в Омской области коронавирусом заразились 155 человек. 
В Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб.
C 15 по 21 апреля в Омской области коронавирусом заразились 155 человек. Неделей ранее этот показатель был ниже: COVID-19 болели 133 жителя региона. 
Кроме того, на прошлой неделе из-за вируса пришлось госпитализировать 17 человек.
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·Общество

C 15 по 21 апреля в Омской области коронавирусом заразились 155 человек. 
В Омской области начала расти заболеваемость коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб.
C 15 по 21 апреля в Омской области коронавирусом заразились 155 человек. Неделей ранее этот показатель был ниже: COVID-19 болели 133 жителя региона. 
Кроме того, на прошлой неделе из-за вируса пришлось госпитализировать 17 человек.
1041