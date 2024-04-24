Мероприятие проводилось для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие проводилось для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В комплексном центре «Пенаты» прошел первый этап фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды». Всего в нем принял участие 41 ребенок от 7 до 18 лет.

Работы на конкурс принимались в 6 номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Песня», «Танец», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство». На оценку жюри были представлены творческие номера и уникальные изделия. В результате подведения итогов Дарья Люсова стала победительницей в номинации «Песня», в номинации «Художественное слово» - Павел Каштанов, «Инструментальное исполнительство» - Вячеслав Комов, «Танец» - Михаил Дрюченко, «Декоративно-прикладное творчество» - Яна Синенко, «Изобразительное искусство» - Юстинья Щеневская.

Всем участникам фестиваля, занявшим призовые места, вручили дипломы и подарки. Остальные дети получили сертификаты и сладкие презенты.

- Юные дарования, принявшие участие в фестивале «Искорки надежды», бесспорно, продолжат свой путь в освоении тех умений и навыков, которыми обладают. Благодаря участию в конкурсе, они получают возможность развивать свой потенциал, расширять кругозор, лучше понимать и выражать себя. Желаем всем творческих успехов и реализации своих талантов! - рассказала руководитель комплексного центра «Пенаты» Светлана Кособуцкая.

Второй этап фестиваля пройдет в июне в БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».