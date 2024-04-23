Об этом рассказал генеральный директор омского завода «Полет» Алексей Варочко.

Об этом рассказал генеральный директор омского завода «Полет» Алексей Варочко.

На омском производственном предприятии «Полет» рассказали о темпах производства ракет «Ангара», а также планах пуска ракеты «Ангара-А5». По словам генерального директора Центра имени Хруничева Алексея Варочко, предприятие сможет производить по восемь ракет в год к 2027–2028 годам. Об этом он рассказал «РИА Новости».

– При обеспечении соответствующего финансирования мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027–2028 годах, – отметил Варочко.

Кроме того, первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса) возможен только в 2030 году, а ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью – в 2035 году.