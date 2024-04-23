Автобусы №№ 207 и 209 поедут от СибАДИ до улицы Студенческой и улицы Попова.

Автобусы №№ 207 и 209 поедут от СибАДИ до улицы Студенческой и улицы Попова.

В реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска появились два новых маршрута. Они свяжут СибАДИ с улицами Попова и Студенческой.

О запуске этих маршрутов говорилось уже не раз. Напомним, что жители улицы Попова остались без общественного транспорта после того, как прекратила существование маршрутка № 393. А до улицы Студенческой автобус мэрию обязала запустить прокуратура. Сами жители улицы Студенческой просят перед запуском автобуса отремонтировать дорогу.

До улицы Студенческая будет ходить автобус № 207. Его маршрут состоит из 25 остановок. Автобус будет доезжать до Николаевки, а затем останавливаться у СНТ Север и непосредственно на улице Студенческой.

А до улицы Попова будет ходить 209-й автобус. У него будет гораздо меньше остановок и короче маршрут.

На каждом из маршрутов будет работать по одному автобуса небольшой вместимости. Они будут работать по нерегулируемому тарифу.