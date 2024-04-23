Омск-Информ
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·Происшествия

В полете этого не заметили. О происшествии стало известно только после посадки.
В минувшее воскресенье, 21 апреля, в самолет «ЮТэйр», который следовал из Сургута в Омск, ударила молния. Ее следы обнаружили при осмотре лайнера в Омском аэропорту.
В передней части фюзеляжа справа в районе кабины экипажа имелись царапина и повреждение двух заклепок.
Как сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент», все повреждения починили. После этого воздушное судно допустили к вылету в аэропорт Тюмени.
Отметим, что на прошлой неделе борт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Омске. Причиной стала болезнь пассажира.
·Происшествия

В полете этого не заметили. О происшествии стало известно только после посадки.
В минувшее воскресенье, 21 апреля, в самолет «ЮТэйр», который следовал из Сургута в Омск, ударила молния. Ее следы обнаружили при осмотре лайнера в Омском аэропорту.
В передней части фюзеляжа справа в районе кабины экипажа имелись царапина и повреждение двух заклепок.
Как сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент», все повреждения починили. После этого воздушное судно допустили к вылету в аэропорт Тюмени.
Отметим, что на прошлой неделе борт «Аэрофлота», летевший из Москвы в Барнаул, экстренно сел в Омске. Причиной стала болезнь пассажира.