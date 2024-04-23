В полете этого не заметили. О происшествии стало известно только после посадки.

В полете этого не заметили. О происшествии стало известно только после посадки.

В минувшее воскресенье, 21 апреля, в самолет «ЮТэйр», который следовал из Сургута в Омск, ударила молния. Ее следы обнаружили при осмотре лайнера в Омском аэропорту.

В передней части фюзеляжа справа в районе кабины экипажа имелись царапина и повреждение двух заклепок.

Как сообщает Telegram-канал « Авиаинцидент », все повреждения починили. После этого воздушное судно допустили к вылету в аэропорт Тюмени.