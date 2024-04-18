Омск-Информ
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·Происшествия

Самолет летел из Москвы. Причиной посадки стал больной пассажир.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского Шереметьево в Барнаул, экстренно сел в Омске. Причиной стал пассажир, которому стало плохо. О случившемся рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».  

Отметим, ранее омичи не смогли улететь в Сочи из-за нехватки мест в самолете.

·Происшествия

Самолет летел из Москвы. Причиной посадки стал больной пассажир.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского Шереметьево в Барнаул, экстренно сел в Омске. Причиной стал пассажир, которому стало плохо. О случившемся рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».  

Отметим, ранее омичи не смогли улететь в Сочи из-за нехватки мест в самолете.