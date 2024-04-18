Авиакомпания «Северный ветер» продала билетов больше, чем мест в самолете.

Авиакомпания «Северный ветер» продала билетов больше, чем мест в самолете.

Сегодня в Омском аэропорту 12 пассажиров не смогли улететь на самолете Омск – Сочи из-за того, что им не хватило места на борту. Оказалось, что авиакомпания «Северный ветер» продала билетов больше, чем мест в самолете.

– В здании аэровокзала работниками прокуратуры организован выездной прием граждан, принято 12 обращений, в рамках рассмотрения которых будет дана оценка действиям перевозчика, приняты меры для восстановления прав потребителей авиационных услуг, – рассказали в транспортной прокуратуре.

Омичам напомнили, что в случае нарушения их прав во время задержек рейсов они могут обращаться в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру по телефону +7 (913) 921-70-00.