Ущерб от его действий государство оценило в 2,8 млн рублей. Эти деньги тоже придется вернуть.

Ущерб от его действий государство оценило в 2,8 млн рублей. Эти деньги тоже придется вернуть.

Седельниковский суд признал главу сельского поселения виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Ему также на 2 года запретили быть представителем власти, оштрафовали на 300 тыс. рублей и обязали возместить ущерб.

В суде установлено, что с 2017 года по 2019 год глава поселения незаконно вырубил деревья более чем на 2,8 млн рублей. Для этого он использовал фиктивные договоры купли-продажи. Дрова якобы предназначались для нужд жителей.

Как сообщает прокуратура, свою вину чиновник не признал. Ущерб он не возместил.