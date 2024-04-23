Разрушающийся дом на Почтовой, 34, является объектом культурного наследия. Снести его нельзя, а средств на восстановление нет. Здание приходит в негодность.

Разрушающийся дом на Почтовой, 34, является объектом культурного наследия. Снести его нельзя, а средств на восстановление нет. Здание приходит в негодность.

Дом № 34 на улице Почтовой в центре Омска, обрушения которого опасаются горожане, оказался неприкосновенным. В департаменте городского хозяйства мэрии «Омск-информу» пояснили, почему объект нельзя снести.

– Дом на Почтовой, 34, расселен 13 ноября 2017 года. Является объектом культурного наследия регионального значения, сносу не подлежит, – сообщили в ведомстве.

Двухэтажная деревянная постройка начала XX века относилась к Еврейской слободе, до революции в ней располагался доходный дом. А после здание с любопытной резьбой на наличниках приспособили под коммуналку. Еще в 2000-е годы разные предприимчивые омичи брали на себя охранные обязательства, а затем использовали дом под жилье. Судя по всему, от такой активной эксплуатации двухэтажка окончательно обветшала.

По мнению главы Омского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никиты Шалмина, дом на Почтовой, 34, необходимо восстанавливать.

– Это здание возможно реконструировать, скорее, на средства инвесторов. Проблема сохранения памятников истории и культуры тянется с советского времени. На сегодняшний день действенных механизмов по восстановлению таких домов не существует. Нужны федеральные рычаги, – подчеркнул эксперт.

В 2019 году тогдашний директор департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня поручил провести обследование 14 объектов культурного наследия, среди которых фигурировал и дом на Почтовой, 34. Планировалось сформировать программу по сохранению таких зданий. Но до дела так и не дошло. Потому дом в самом центре Омска продолжает разрушаться и пугать горожан своим видом.