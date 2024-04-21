Омск-Информ
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·Общество

Дом давно расселен, но его так и не снесли. Здание может рухнуть в любой момент.
В соцсетях появилась жалоба на опасный разрушающийся дом. Объект находится на улице Почтовой, 34. По словам местных жителей, дом давно расселен, но его так и не снесли. Здание может рухнуть в любой момент.
– Нарушения противопожарного режима, маргинальные личности, деревья с угрозой обрушения на проезжую часть, все это в центре, рядом с детскими учреждениями, с МКД, с частной застройкой, – рассказали омичи.
Горожане просят принять меры и снести постройку.
·Общество

Дом давно расселен, но его так и не снесли. Здание может рухнуть в любой момент.
В соцсетях появилась жалоба на опасный разрушающийся дом. Объект находится на улице Почтовой, 34. По словам местных жителей, дом давно расселен, но его так и не снесли. Здание может рухнуть в любой момент.
– Нарушения противопожарного режима, маргинальные личности, деревья с угрозой обрушения на проезжую часть, все это в центре, рядом с детскими учреждениями, с МКД, с частной застройкой, – рассказали омичи.
Горожане просят принять меры и снести постройку.