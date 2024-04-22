И обновление асфальта, и уборку мусора глава региона поручил ускорить.

И обновление асфальта, и уборку мусора глава региона поручил ускорить.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест объехали несколько городских округов. Они оценили ремонт дорог и уборку мусора.

Первым делом Хоценко отправился на асфальтобетонный завод, который уже начал работать на полную мощность. Запустили все три установки производительностью 30, 40 и 60 тонн асфальтобетонной смеси в час. Качество материалов на выходе контролирует лаборатория. В этом году завод уже выпустил около 5000 тонн асфальтобетонной смеси, что позволило отремонтировать 40 000 кв. м дорог.

Хоценко отметил, что ремонт асфальта надо ускорить. За весь строительный сезон в соответствии с графиком производства аварийно-восстановительных работ планируется отремонтировать не менее 360 000 кв. м дорожного покрытия, не считая тротуаров и внутридворовых проездов.

– Темпы везде разные, пока работы не вышли на должный уровень. Посмотрели муниципальный асфальтобетонный завод, он работает уже на максимальной мощности. Нужно быстрее приступать к ремонту, потому что люди ждут нормальных дорог. Наша задача – в этом году до конца июля провести все плановые и внеплановые ремонты, нанести качественную разметку, привести город в порядок. Буду контролировать, – отметил Хоценко.

Оценил губернатор и результаты общегородского субботника.

– Ставил задачу после субботников оперативно вывозить мусор, не допуская большого скопления. Такое поручение было дано региональному оператору «Магнит» и администрации города. С задачей не везде справились. Сегодня поручил до конца текущего дня исправить ситуацию: постараться все мешки вывезти и привести город в порядок, – заявил Хоценко.