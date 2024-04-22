Омск-Информ
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·Общество

Ради дополнительных денег она дала мошенникам доступ к своей банковской карте.
Только за одни сутки полицейские зарегистрировали в Омской области 11 фактов дистанционного хищения денег. Например, 60-летняя жительница Тары получила в мессенджере сообщение о социальной выплате для переболевших вирусом.
Женщина захотела получить эти 5000 рублей и сообщила мошенникам данные своей карты и коды из СМС. После этого с ее счета исчезли все накопления – почти 240 тыс. рублей.
Сейчас преступников разыскивает полиция.
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·Общество

Ради дополнительных денег она дала мошенникам доступ к своей банковской карте.
Только за одни сутки полицейские зарегистрировали в Омской области 11 фактов дистанционного хищения денег. Например, 60-летняя жительница Тары получила в мессенджере сообщение о социальной выплате для переболевших вирусом.
Женщина захотела получить эти 5000 рублей и сообщила мошенникам данные своей карты и коды из СМС. После этого с ее счета исчезли все накопления – почти 240 тыс. рублей.
Сейчас преступников разыскивает полиция.
1079