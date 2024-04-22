Управляющая компания провела некачественную герметизацию межпанельных швов. Это привело к печальным последствиям.
В суд с иском к управляющей компании «Космос-1» обратилась жительница дома на улице 75-й Гвардейской Бригады. Женщина рассказала, что она проживает в квартире вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Из-за некачественной работы УК по герметизации межпанельных швов в жилище омички постоянно была повышенная влажность. К добавок к этому в доме была неисправна вентиляция.
Из-за влажности в углах квартиры начали образовываться черная плесень и грибок. Споры плесени могли привести к развитию опухолей, бронхиальной астмы, пневмонии и папиллом.
– Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования пострадавшей омички, обязав осуществить ремонт межпанельных швов по периметру жилого помещения в течение месяца со дня принятия судом решения, – рассказали в УФССП по Омской области.
Управляющая организация решила сразу исполнить решение суда и провела необходимые работы.