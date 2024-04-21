Квартиры стоимостью до 1 млн рублей невозможно найти во многих крупных городах. В Омске такое жилье еще есть.

Квартиры стоимостью до 1 млн рублей невозможно найти во многих крупных городах. В Омске такое жилье еще есть.

За год в России количество квартир стоимостью до 1 млн рублей снизилось на треть и составляет 1,7 % от общего объема предложений. Омск оказался в числе городов, в которых осталось самое большое количество подобного жилья. Также квартиры по такой цене можно найти в Челябинске, Волгограде, Перми и Красноярске.

Александр Иванов, – Еще несколько лет назад можно было приобрести пансионаты и комнаты в общежитиях по цене до 1 млн рублей. Нередко они приобретались как вариант самого доступного жилья для студентов или сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Сейчас большая часть дешевого жилья сконцентрирована за пределами больших городов, в старом жилом фонде и находится в неудовлетворительном состоянии», – рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» сообщают «Известия».

При этом жилье по такой цене невозможно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе и Екатеринбурге.