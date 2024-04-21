Омск-Информ
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·Общество

В доме есть сауна, прачечная и зона отдыха, а во дворе обустроена детская площадка.
В Омске на продажу выставили 4-этажный таунхаус стоимостью 55 млн рублей. Объект находится в микрорайоне Старгород. Площадь жилья составляет почти 300 кв. м.
– Год постройки 2013, полностью кирпичный, толщина стен 2,5 кирпича. Ремонт сделан из качественных материалов. На цокольном этаже сауна с комнатой отдыха и мини-кухней, – говорится в объявлении.
На каждом этаже дома расположены санузлы, также есть большая гардеробная, прачечная, кладовые и гостиная. Вместе с домом идет 1 сотка земли, во дворе есть игровая площадка.
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·Общество

В доме есть сауна, прачечная и зона отдыха, а во дворе обустроена детская площадка.
В Омске на продажу выставили 4-этажный таунхаус стоимостью 55 млн рублей. Объект находится в микрорайоне Старгород. Площадь жилья составляет почти 300 кв. м.
– Год постройки 2013, полностью кирпичный, толщина стен 2,5 кирпича. Ремонт сделан из качественных материалов. На цокольном этаже сауна с комнатой отдыха и мини-кухней, – говорится в объявлении.
На каждом этаже дома расположены санузлы, также есть большая гардеробная, прачечная, кладовые и гостиная. Вместе с домом идет 1 сотка земли, во дворе есть игровая площадка.
1006